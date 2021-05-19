تركيا ترفض الاتهام الأمريكي لأردوغان بمعاداة اليهود

أنقرة - (د ب أ):

قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، إن وصف وزارة الخارجية الأمريكية تصريحات للرئيس رجب طيب أردوغان بأنها "معادية لليهود" أمر "مرفوض ولا علاقة له بالواقع".

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن قالن القول إن ربط الولايات المتحدة معاداة السامية بوقوف أردوغان "بجانب الشعب الفلسطيني المظلوم وفضحه مواقف إسرائيل المخالفة للقانون والقيم الإنسانية هو نهج مأساوي وهزلي".

وأضاف قالن: "بدلا من إيقاف جرائم الحرب الإسرائيلية وانتهاكها لحقوق الإنسان دون حدود، تنشغل الإدارة الأمريكية بالاتهامات الجائرة لرئيسنا الذي يدافع عن حقوق المظلومين".

وشدد بالقول : "حتى لو لم تر الولايات المتحدة، فإن كل شخص لديه ضمير واع يرى الوحشية في فلسطين".

وقال إن "اهتمام الرئيس أردوغان بالإبادة الجماعية لليهود وحماية حقوق الجالية اليهودية في تركيا واضح للجميع، وأكبر دليل على ذلك هم ممثلو الجالية اليهودية في تركيا".

وكان نيد برايس، المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، قال في بيان مساء الثلاثاء إن "الولايات المتحدة تدين بشدة التعليقات الأخيرة المعادية للسامية التي أدلى بها الرئيس أردوغان فيما يتعلق بالشعب اليهودي وتعتبرها مستهجنة".