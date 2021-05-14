النمسا تعلن حظر حزب الله بذراعيه

03:26 م الجمعة 14 مايو 2021
النمسا تعلن حظر حزب الله بذراعيه

علم النمسا

(وكالات):

أعلنت النمسا، حظر حزب الله بجناحيه السياسي والعسكري متجاوزة سياسة الاتحاد الأوروبي لحظر ما يسمى "الجماعة الإرهابية اللبنانية الذراع العسكرية فقط".

وقال وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبرج، إن "هذه الخطوة تعكس واقع الجماعة نفسها التي لا تميز بين الذراع العسكرية والسياسية".

كما أبدى أسفه، بحسب ما نقلت "جيروزاليم بوست" أمس، لعدم إحراز أي تقدم بشأن دعوة مجلس الأمن الدولي لنزع سلاح حزب الله.

وكان الاتحاد الأوروبي حظر أنشطة الذراع العسكرية لحزب الله بينما سمح لجناحه السياسي بالعمل على الرغم من الانتقادات.

ومن الدول الأوروبية الأخرى التي حظرت حزب الله بالكامل هولندا وألمانيا وإستونيا وجمهورية التشيك وسلوفينيا.

النمسا حزب الله الاتحاد الأوروبي الجماعة الإرهابية اللبنانية

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