البيت الأبيض: تحركات أمريكية مصرية لاستعادة الهدوء في غزة

واشنطن/ دب أ

أعلن البيت الأبيض ليل الثلاثاء/الأربعاء عن تحركات أمريكية مصرية لاستعادة الهدوء في قطاع غزة.

وذكر البيت الأبيض في بيان أن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان تباحث مع مسؤولين في الحكومة المصرية بشأن الوضع في غزة والقدس، وناقشوا اتخاذ خطوات لاستعادة الهدوء خلال الأيام المقبلة واتفقا على الإبقاء الاتصال بشكل وثيق.

كما تحدث سوليفان مع مستشار الأمن القومي الإسرائيلي مئير بن شبات. وأدان المسؤول الأمريكي "الهجمات الصاروخية المستمرة التي تشنها حماس وغيرها من الجماعات الإرهابية، بما في ذلك ضد القدس وتل أبيب"، بحسب البيان.

ونقل سوليفان "دعم الرئيس (الأمريكي جو بايدن) الثابت لأمن إسرائيل وحقها المشروع في الدفاع عن نفسها وشعبها، مع حماية المدنيين. كما نقل تشجيع الولايات المتحدة للخطوات الرامية إلى استعادة الهدوء المستدام. واتفقا على مواصلة البقاء على اتصال وثيق".

جاءت هذه التطورات على خلفية مواجهات عنيفة بين مئات الفلسطينيين والشرطة الإسرائيلية في غزة والمسجد الأقصى شرق القدس.

وقتل أكثر من عشرين فلسطينيا يوم الاثنين، من بينهم العديد من الأطفال. وقتلت إسرائيليتان في قصف فلسطيني على عسقلان الثلاثاء.

وتوعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتعزيز وتيرة وشدة الغارات التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، وهدد حركة حماس بأنها ستواجه ضرب​