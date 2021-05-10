ألمانيا: إطلاق صواريخ من غزة على مدنيين إسرائيليين غير مبرر

برلين - (د ب أ)

طالب وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، "كل الأطراف" في صراع الشرق الأوسط بين إسرائيل والفلسطينيين بتجنب وقوع ضحايا مدنيين.

وكتب الوزير المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي، على تويتر مساء اليوم الاثنين أن "إطلاق الصواريخ من غزة على سكان مدنيين إسرائيليين ليس له ما يبرره، ولن يقدم إسهاما لحل الصراع بل سيؤدي إلى تصعيد جديد غير منطقي".

وأضاف ماس: "على كل الأطراف واجب منع وقوع المزيد من الضحايا بين المدنيين".

وكانت إسرائيل أطلقت هجمات جوية مساء اليوم على قطاع غزة عقب اطلاق رشقات صاروخية من جانب كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس.

وجاءت هذه التطورات على خلفية مواجهات عنيفة بين مئات الفلسطينيين والشرطة الإسرائيلية في المسجد الأقصى شرق القدس ما خلف إصابة أكثر من 300 فلسطيني بينهم 7 في حالة خطيرة.