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سول: إيران تفرج عن السفينة الكورية الجنوبية المحتجزة وقبطانها

10:10 ص الجمعة 09 أبريل 2021
سول: إيران تفرج عن السفينة الكورية الجنوبية المحتجزة وقبطانها

أرشيفية

سول - أ ش أ

أعلنت كوريا الجنوبية أن الحكومة الإيرانية أفرجت عن ناقلة النفط الكورية الجنوبية "هانكوك كيمي" وبحارتها، والتي كانت قد احتجزتها بسبب تلوث بيئي مزعوم منذ 95 يوما.

وقالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية -في بيان أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية- اليوم الجمعة، إنه تم الإفراج عن السفينة الكورية الجنوبية التي كانت توجد في ميناء في بندر عباس بإيران، وطاقمها، موضحة أن قبطان السفينة وطاقمها بصحة جيدة.

وغادرت السفينة وعلى متنها قبطانها و12 بحارا، إيران في غضون الساعة 10:20 صباح اليوم(بتوقيت كوريا)، وكان أفراد الطاقم قد تم إطلاق سراحهم في وقت سابق، غير أنهم بقوا في السفينة لأغراض الصيانة.

وكان الحرس الثوري الإيراني قد احتجز في يوم 4 يناير الماضي ناقلة النفط الكورية الجنوبية "هانكوك كيمي" وطاقمها في المياه القريبة من مضيق هرمز بدعوى تلويثها للبيئة البحرية، وكان على متنها 20 بحارًا، من بينهم 5 بحارة كوريين جنوبيين منهم القبطان و11 بحارًا من ميانمار، وبحاران إندونيسيان وبحاران فيتناميان.

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ناقلة نفط كورية كوريا الجنوبية احتجاز سفينة إيران

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