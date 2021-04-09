الصين تطلق قمرا صناعيا جديدا لمسح بيئة الفضاء
بكين-(أ ش أ)
أطلقت الصين اليوم الجمعة قمرا صناعيا تجريبيا، إلى المدار المحدد، وذلك من مركز تايوان لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة شانشي شمالي الصين.
وذكر مركز تايوان –في بيان اليوم- أن القمر الصناعي، وهو الثالث من سلسلة الأقمار الصناعية "شييان-6"، تم إطلاقه على متن الصاروخ الحامل "لونج مارش-4B" الساعة 7:01 صباحا بتوقيت بكين.
وسيستخدم القمر الصناعي الجديد في إجراء مسح بيئة الفضاء والتجارب على التكنولوجيات ذات الصلة.
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