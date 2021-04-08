طائرة مساعدات طبية وغذائية إماراتية تصل إلى دمشق

دمشق- (د ب أ):

وصلت فجر اليوم الخميس إلى مطار دمشق الدولي طائرة مساعدات طبية وغذائية مقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة.

وذكرت وكالة الأنباء الحكومية السورية (سانا) أن الطائرة تقل إلى جانب المساعدات الغذائية، كميات من المساعدات والتجهيزات الطبية الخاصة بالتصدي لوباء كورونا.

وكانت الإمارات أعلنت في ديسمبر من عام 2018 إعادة فتح سفارتها في دمشق بعد أكثر من ست سنوات من إغلاقها على خلفية الأزمة السورية.