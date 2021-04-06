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رئيس الوزراء الإيطالي يصل إلى طرابلس في أول زيارة خارجية

11:16 ص الثلاثاء 06 أبريل 2021
رئيس الوزراء الإيطالي يصل إلى طرابلس في أول زيارة خارجية

ماريو دراجي

طرابلس - أ ش أ

وصل رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراجي، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة الليبية طرابلس، في أول زيارة رسمية له إلى الخارج منذ توليه رئاسة الحكومة.

ووفقا لما ذكرته بوابة الوسط الليبية، سيلتقي دراجي، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبد الحميد الدبيبة في جولة محادثات، ويعقب اللقاء مؤتمر صحفي مشترك.

وسيبحث الطرفان عددا من الملفات المهمة، على رأسها مستجدات الشأن السياسي، والهجرة غير الشرعية، وملف الأمن، والعلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين.

وزار وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو - في 25 مارس الماضي - طرابلس برفقة نظيريه الفرنسي جان إيف لودريان والألماني هايكو ماس، وأعرب خلال الجولة عن دعم بلاده لحكومة الوحدة.

وسبق هذه الجولة، حضور دي مايو إلى طرابلس في زيارة غير معلنة، تعد الأولى لأحد وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي بعد تشكيل السلطة الجديدة في ليبيا.

هذا المحتوى من

ماريو دراجي طرابلس ليبيا لويجي دي مايو

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