بلومبرج: اتفاق مبدئي على زيادة الضرائب على الأثرياء في نيويورك

نيويورك - (د ب أ)

يواجه الأثرياء من سكان مدينة نيويورك الأمريكية أكبر مزيج من ضرائب الولاية والمدينة على مستوى الولايات المتحدة.

واشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى اتفاق مبدئي بين حاكم ولاية نيويورك أنردو كومو وأعضاء برلمانها على زيادة الضرائب على الأثرياء من سكان مدينة نيويورك كجزء من الاتفاق بشأن الميزانية الجديدة للولاية البالغة قيمتها 200 مليار دولار تقريبا.

وأضافت بلومبرج أنه في حال إقرار هذا الاتفاق، فإن معدل ضريبة الدخل سترتفع بشكل مؤقت من 82ر8% إلى 65ر9% بالنسبة للشريحة الأعلى دخلا في ولاية نيويورك والذي يزيد دخل الفرد منها على مليون دولار سنويا.

وسيدفع من يزيد دخله على مليون دولار سنويا من سكان مدينة نيويورك ضريبة دخل للمدينة بمعدل يتراوح بين 5ر13 و8ر14%، مقابل 3ر13% ضريبة دخل لمن يزيد دخله على مليون دولار سنويا في ولاية كاليفورنيا التي تعتبر حاليا الولاية الأمريكية الأعلى من حيث الضريبة على الدخل.

وأشارت بلومبرج إلى اقتراب أعضاء برلمان ولاية نيويورك من الاتفاق على زيادة حصيلة الضريبة على الدخل و على الشركات بمقدار 3ر4 مليار دولار سنويًا، مع اسختدام هذه الحصيلة الإضافية لتمويل دعم المدارس والمهاجرين الذين لا يحملون وثائق رسمية والمشروعات الصغيرة.