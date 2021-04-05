البنتاجون: لقاح كورونا سيُتاح لجميع أفراد الجيش الأمريكي بحلول مايو المقبل

واشنطن- (أ ش أ):

توقعت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إتاحة لقاح فيروس كورونا المستجد لجميع أفراد الجيش الأمريكي بحلول الأول من مايو المقبل، مع تطعيم العاملين في الوزارة بالكامل في يوليو 2021.

وقال رونالد بليس مدير وكالة الصحة الدفاعية الأمريكية - وفقا لمجلة "إير فورس" - إن وزارة الدفاع لديها 343 موقعا لتلقي اللقاح، بالإضافة إلى 3 آلاف عسكري أمريكي يعملون في مواقع التطعيم الجماعي للوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ كجزء من تسريع جهود الدولة لتحصين المواطنين.

وأشار إلى أن وزارة الدفاع الأمريكية قامت حتى الآن بتطعيم 1.1 مليون أمريكي من العسكريين وعائلاتهم والمدنيين والمتعاقدين والمتقاعدين بـ 1.8 مليون جرعة لقاح، وقد تلقى نحو 600 ألف جندي أمريكي الجرعة الأولى (حوالي 30% من الجيش الأمريكي) ضمن هؤلاء.

وأوضح بليس أن لقاح "جونسون آند جونسون" لا يحتاج إلى التخزين في أجواء شديدة البرودة، على عكس لقاح مودرنا وفايزر، الأمر الذي يمكن من تطعيم الجنود الأمريكيين في الأماكن النائية.

كما كشف عن موافقة عدد كبير من الجنود على تلقي اللقاح في نهاية المطاف بعد رفضهم عدة مرات لتلقيه، بالإضافة إلى تشجيع القادة العسكريين الجنود على تلقي اللقاح في أسرع وقت ممكن.