زلزال بقوة 5.1 درجة بشمال غربي كولومبيا
بوجوتا- (أ ش أ):
سجل المركز الوطني لرصد الزلازل في كولومبيا زلزالا بقوة 5.1 درجة بمقياس ريختر.
وأشار المركز- حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم السبت- إلى أن الزلزال وقع في منطقة ريوسوسيو بمقاطعة تشوكو شمال غربي كولومبيا، التي يبلغ عدد سكانها 29 ألف شخص.
وكانت بؤرة الزلزال بعمق 30 كيلومترا، ولم ترد حتى اللحظة أي أنباء عن وقوع دمار أو إصابات.
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