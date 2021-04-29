روسيا تعتقل 16 متطرفًا أوكرانيًا كانوا يخططون لتنظيم تفجيرات

موسكو- أ ش أ:

اعتقل جهاز الأمن الفيدرالي الروسي 16 عضوا من الجماعة المتطرفة للشباب الأوكراني (أم. كا. أو) في 9 مدن روسية، كانوا يخططون لتنفيذ تفجيرات وهجمات مسلحة في الأراضي الروسية.

وذكر الجهاز -في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم"، الخميس- أن زعيم الجماعة إيجور كراسنوف كان ينسق نشاط هذه الجماعة في الأراضي الروسية من داخل أوكرانيا، وتم تجنيد الأعضاء الجدد للجماعة بشكل تدريجي. وفي البداية اقترح كراسنوف عليهم كتابة نقوش متطرفة على جدران المباني، ثم ضرب شخص متشرد أو ممثلا من الثقافات الفرعية الشبابية. ثم كان من الضروري القيام بهجوم على مواطنين وهجوم مسلح على أفراد من الشرطة وإحراق أو تفجير مبان حكومية.

وأضاف البيان أنه تم اعتقال 16 عضوا في الجماعة المتطرفة للشباب الأوكراني "إم. كا. أو" في مدن إيركوتسك وكراسنودار وساراتوف وتامبوف وتيومين وتشيتا وأنابا بإقليم كراسنودار وبوشينو بمقاطعة موسكو وبيريسلافل زاليسكي بمقاطعة ياروسلافل، متورطين في ارتكاب جرائم جنائية ودعاية متطرفة والتحضير لتفجير مبان حكومية والقيام بهجمات مسلحة على المواطنين.

وأشار إلى أنه أثناء التفتيش في منازل المعتقلين مصادرة كمية كبيرة من الأسلحة والرموز المتطرفة والوثائق التي تضم المعلومات حول الجرائم الإرهابية والمتطرفة المرتكبة والتي من المخطط ارتكابها، وكذلك التقارير المصورة حول أعمال العنف السابقة التي كانوا يرسلونها لزعيم الجماعة.