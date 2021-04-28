تركيا تضبط متفجرات في محطة حافلات إسطنبول وتتهم "العمال الكردستاني" بوضعها

09:58 م الأربعاء 28 أبريل 2021
تركيا تضبط متفجرات في محطة حافلات إسطنبول وتتهم "العمال الكردستاني" بوضعها

الشرطة التركية

وكالات

ذكر وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، مساء الأربعاء، أن عناصر الأمن ضبطت 5 كيلوجرامات من المتفجرات وضعها عناصر تابعون لـ"حزب العمال الكردستاني في محطة حافلات في إسطنبول، وفقًا لما ذكرته "روسيا اليوم".

وقال إن العناصر الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على شخصين مشتبهين.

وأعلنت وزارة الداخلية التركية، الشهر الماضي، اطلاق عملية "أرن 12" ضد منظمة حزب العمال الكردستاني في ولايتي شرناق وسيرت بجنوب شرقي البلاد.

تركيا متفجرات محطة حافلات إسطنبول حزب العمال الكردستاني وزير الداخلية التركي

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