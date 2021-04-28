وزير فرنسي: معركتنا ضد الإرهاب ستستمر لسنوات

07:43 م الأربعاء 28 أبريل 2021
وزير فرنسي: معركتنا ضد الإرهاب ستستمر لسنوات

فرنسا

وكالات

أعلن وزير الداخلية الفرنسي، مساء الأربعاء، أن بلاده أحبطت نحو ٣٦ عملية إرهابية منذ ولاية الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

وقال وزير الداخلية الفرنسي، إن المعركة ضد الإرهاب في فرنسا ستستمر لسنوات لاحقة.

وأشار إلى أن مشروع القانون الجديد الذي اقترحته الحكومة، يتيح مراقبة الإرهابيين المشتبه بهم عبر الإنترنت، موضحًا أن التعديلات على قوانين الإرهاب تاتي للرد على تطوير الإرهابيين لتقنياتهم.

وتحركت فرنسا اليوم الأربعاء لتشديد القوانين لمنع الإرهاب، بعد أيام من حادث طعن شرطية أسفر عن مقتلها بالقرب من باريس.

وقال رئيس الوزراء جان كاستكس، عقب اجتماع ترأسه الرئيس إيمانويل ماكرون، إن تهديد الإرهاب لا يزال مرتفعا للغاية.

وزير الداخلية الفرنسي الإرهاب إيمانويل ماكرون عمليات ارهابية

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