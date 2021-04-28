أمريكا تسحب دبلوماسييها من سفارتها في أفغانستان بسبب مخاوف أمنية



واشنطن - أ ش أ

أمرت الخارجية الأمريكية بسحب دبلوماسيين من السفارة الأمريكية لدى أفغانستان، وذلك مع تزايد المخاوف بشأن تصاعد العنف بعد انتهاء مهلة طالبان في الأول من مايو لانسحاب جميع القوات الأسبوع المقبل.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية -في تقرير نشرته عبر موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء- أنه بموجب شروط الاتفاق الأمريكي الموقع مع طالبان عام 2020 الماضي، كان من المقرر أن تغادر جميع القوات الأمريكية والأجنبية بحلول الأول من مايو مقابل ضمانات أمنية من جانب الحركة، إلا أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن شهر أبريل الجاري انسحاب الولايات المتحدة بالكامل بحلول 11 سبتمبر المقبل.

وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن طالبان هددت بتصعيد الهجمات ما لم تلتزم الولايات المتحدة بالموعد النهائي المقرر في الأول من مايو.. ولم يتضح على الفور عدد الموظفين الأمريكيين الذين سيغادرون أفغانستان في الأيام المقبلة، أو عدد الموظفين الذين سيبقون هناك.

ونقلت عن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، قوله: "حتى ونحن نسحب قواتنا، إلا أننا لا ننسحب من أفغانستان".. وأضاف: "ما زلنا منخرطين بعمق في الدبلوماسية لدعم الحكومة الأفغانية وشعبها والتنمية والمساعدة الاقتصادية والمساعدات الإنسانية ودعم قوات الأمن".