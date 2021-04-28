الصحة العالمية: 17 دولة مهددة بسيناريو جائحة كورونا الهندية

10:41 ص الأربعاء 28 أبريل 2021
الصحة العالمية: 17 دولة مهددة بسيناريو جائحة كورونا الهندية

منظمة الصحة العالمية

جنيف - أ ش أ

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن نسخة فيروس كورونا (كوفيد-19) المتحورة الهندية التي يشتبه في أنها المسؤولة عن إغراق الهند في أزمة صحية كبيرة، قد رصدت في "17 دولة على الأقل".

وأكدت المنظمة - حسبما نقلت قناة الحرة الأمريكية - إنّ النسخة بي.617.1 المعروفة على نطاق أوسع باسم المتحورة الهندية، رُصدت في "17 دولة على الأقل".

وفي الأيّام الأخيرة، رصِدت هذه النسخة المتحورة في بلدان أوروبية عدة، منها بلجيكا وسويسرا واليونان وإيطاليا.
وأصبحت الهند مركز الوباء منذ أيام مع انتشار النسخة المتحورة "الهندية"، وهي البلد الأكثر اكتظاظا بالسكان بعد الصين، وباتت تسجل أرقاما قياسية جديدة يوميا من ناحية الإصابات.

وسجلت الهند أول أمس الإثنين، 352 ألفا و991 إصابة جديدة في يوم واحد في أعلى حصيلة إصابات في العالم، إضافة إلى 2812 وفاة في أعلى حصيلة وفيات وطنية.

والهند هي رابع دولة أكثر تضرراً في العالم من حيث الوفيات، مع أكثر من 192 ألف وفاة.. وتعمل محارق الجثث بأقصى طاقة في الأيام الأخيرة.

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