رئيس الوزراء الباكستاني يعرب عن تعاطفه تجاه أزمة كورونا بالهند

11:21 ص السبت 24 أبريل 2021
رئيس الوزراء الباكستاني يعرب عن تعاطفه تجاه أزمة كورونا بالهند

رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان

إسلام آباد- أ ش أ:

أعرب رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، السبت، عن تعاطفه تجاه معاناة الشعب الهندي الذي يحارب موجة عنيفة من فيروس كورونا.

وقال خان - في تدوينة كتبها على حسابه الشخصي على موقع تويتر: "أريد أن أعرب عن تضامني مع الشعب الهندي الذي يحارب موجة عنيفة من كوفيد-19".

وأضاف خان أن الشعب الباكستاني يصلي من أجل الشعب الهندي وأي شخص في العالم يعاني من جائحة فيروس كورونا، متمنيا لهم الشفاء العاجل، قائلا "علينا مواجهة هذا التحدي العالمي الذي يواجه الانسانية معا" .

وتعد الهند ثاني أسوأ دولة تضررا من الفيروس، بعد الولايات المتحدة، حيث سجلت 16.6 مليون إصابة بكوفيد-19. وقد أرهق الارتفاع المفاجئ في أعداد المرضى المستشفيات؛ ما تسبب في نقص حاد في الأكسجين والأسرّة الشاغرة والأدوية.

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