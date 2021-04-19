أمريكا: نصف البالغين تلقوا جرعة واحدة على الأقل من لقاحات كورونا
واشنطن- (د ب أ):
تلقى أكثر من نصف البالغين في الولايات المتحدة جرعة واحدة على الأقل من جرعتي لقاح فيروس كورونا حتى يوم الأحد.
وأظهرت الأرقام الصادرة عن مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة أنه منذ أن بدأت البلاد حملة التطعيم قبل أربعة أشهر، تلقى 4ر50 % من البالغين- حوالي 130 مليون شخص- جرعة واحدة على الأقل.
وتم تطعيم ما يقرب من ثلث البالغين بشكل كامل.
كما حصل 81 % من بين المجموعة الأكثر عرضة للخطر ممن تبلغ أعمارهم 65 عاما أو أكثر على جرعة واحدة، وتلقى الثلثان منهم تقريبا على الجرعتين.
وذكر البيت الأبيض أنه يجري حاليا تقديم أكثر من 3 ملايين جرعة لقاح يوميا في المتوسط.
وإجمالا، تم تقديم ما يقرب من 210 مليون جرعة في البلاد، التي يبلغ عدد سكانها 330 مليون نسمة.
وتلقت ممرضة أول جرعة في البلاد بنيويورك في 14 ديسمبر 2020.
وتستخدم الولايات المتحدة إلى حد كبير لقاحي موديرنا وفايزر، وتم مؤخرا تعلق استخدام لقاح جونسون أند جونسون بعد تسجيل اصابة ست حالات بالتجلط الوريدي الدماغي في البلاد.
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