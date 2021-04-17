سويسرا تنافس على استضافة قمة مُقررة بين روسيا والولايات المتحدة

01:28 م السبت 17 أبريل 2021
سويسرا تنافس على استضافة قمة مُقررة بين روسيا والولايات المتحدة

سويسرا

جنيف- (د ب أ):

تنافس سويسرا أيضا على استضافة قمة مقررة بين الولايات المتحدة وروسيا، بعد أن دخلت فنلندا والنمسا سباق المنافسة على احتضانها.

كان الرئيس الأمريكى جو بايدن قد اقترح الشهر الجاري عقد قمة مع نظيره الروسى فلاديمير بوتين خلال الأشهر القادمة ، حسبما أعلن البيت الأبيض الأمريكى .

وقال بيان البيت الأبيض إن بايدن اقترح خلال اتصال هاتفي أنه يمكن عقد اجتماعهما "في دولة ثالثة".

ونقلت صحيفة تاجس أنتسايجر السويسرية عن مصادر دبلوماسية، إن السفارتين في واشنطن وموسكو تقدمتا بطلبات متطابقة فيما يتعلق باستضافة القمة .

قالت وزارة الخارجية في برن إنها لن تعلق على الأمر "لأسباب تتعلق بالسرية" ، لكنها قالت إن سويسرا يسعدها دائما تقديم خدماتها الجيدة عندما يكون ذلك مفيدا.

وتم عقد اجتماع أسطوري في جنيف عام 1985 بين الرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريجان وميخائيل جورباتشوف، الذي كان آنذاك أمينًا عامًا للجنة المركزية للحزب الشيوعي السوفيتي .

وكان ذلك الاجتماع يعتبر نقطة تحول في الحرب الباردة.

سويسرا روسيا الولايات المتحدة فنلندا النمسا جو بايدن

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