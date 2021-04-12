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اليونان: عودة فتح المدارس اليوم وسط ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19

11:29 ص الإثنين 12 أبريل 2021
اليونان: عودة فتح المدارس اليوم وسط ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19

فيروس كورونا في اليونان

أثينا- (أ ش أ(:

ذكرت صحيفة (كاثمريني) اليونانية اليوم الإثنين، أن اليونان أعادت فتح المدارس الثانوية، وسط ارتفاع أعداد الإصابة بفيروس كورونا، أن أتاحت السلطات اليونانية مجموعات الاختبار المنزلية التي تأمل أن تساعد في السيطرة على الوباء وإعادة فتح الاقتصاد.

وأوضحت الصحيفة عبر موقعها الإلكتروني أنه من المقرر أن يرتدي الطلاب والمعلمون، الأقنعة الواقية ويجرون اختبارين على الأقل في الأسبوع، وتخضع اليونان لقيود الإغلاق منذ أوائل نوفمبر الماضي، وظلت المدارس الخاصة فقط مفتوحة منذ ذلك الحين .

وكانت السلطات الصحية اليونانية قد أعلنت أمس الأحد تسجيل ألف و718 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى 52 حالة وفاة.

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