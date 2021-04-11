أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة موكب المومياوات الملكية لقاح كورونا الطقس الدوري المصري سفينة قناة السويس فيروس كورونا متحرش المعادي عقار جسر السويس وفاة كمال الجنزوري حادث قطاري سوهاج قانون الأحوال الشخصية الشهر العقاري

البرلمان الإيراني يوجه اتهامات ضد الرئيس

03:03 م الأحد 11 أبريل 2021
البرلمان الإيراني يوجه اتهامات ضد الرئيس

الرئيس الإيراني حسن روحاني

طهران- (د ب أ):

وجه البرلمان الإيراني اتهامات ضد الرئيس، حسن روحاني، في صراع محتدم على السلطة بين المتشددين والمعتدلين في البلاد.

ويتهمه النواب بتجاهل القوانين التي مررها البرلمان.

وقالت وكالة "فارس" الإيرانية للأنباء اليوم الأحد أن 190 من الـ 235 مشرعا، الحاضرين، صوتوا لصالح توجيه الإتهامات للرئيس، بدون ذكر مزيد من الخلفيات ولا التفاصيل.

ويرى مراقبون ثمة صلة بين التصويت واستئناف المفاوضات النووية في فيينا، التي ربما تتطلب حلا وسطا مع العدو اللدود للمتشددين، الولايات المتحدة.

يشار إلى أنه بعد وقت قصير من فوزهم في الانتخابات البرلمانية في شباط/فبراير 2020، مارس المتشددون والمحافظون ضغطا لاستدعاء الرئيس المعتدل وإجباره على تقديم استقالته في نهاية المطاف.

ويقول المتشددون إن روحاني ابتعد بالجمهورية الإسلامية عن أهدافها الأيديولوجية بسياسات مؤيدة للغرب واتفاق فيينا النووي عام 2015 .

ومن جانبه، يتهم روحاني المتشددين في البرلمان بالتضحية بالمصالح الوطنية من أجل صراعات محلية على السلطة قبل الانتخابات الرئاسية في يونيو المقبل.

وربما لن يكون روحاني نفسه قادرا على خوض الانتخابات مرة أخرى، بعد أن قضى ولايتين في المنصب ، لكن طبقا لمراقبين، يريد المتشددون تقليص فرص مرشحين معتدلين آخرين في الفوز.

حسن روحاني البرلمان الإيراني إيران

الخبر التالى:

انتخابات رئاسية يتنافس فيها 18 مرشحا في أوج وباء كوفيد في البيرو
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 209677

    عدد المصابين

  • 159054

    عدد المتعافين

  • 12405

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 130105987

    عدد المصابين

  • 104839172

    عدد المتعافين

  • 2838444

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:الحبس 8 سنوات لأحمد بسام زكي في اتهامه بهتك عرض 3 فتيات (فيديو)

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا