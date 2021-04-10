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واشنطن تصدر إنذارًا أمنيًا بسبب عنف العصابات في المكسيك

09:44 م السبت 10 أبريل 2021
واشنطن تصدر إنذارًا أمنيًا بسبب عنف العصابات في المكسيك

شرطة المكسيك

واشنطن - (د ب أ)

أصدرت القنصلية الأمريكية العامة في مدينة تيخوانا المكسيكية إنذارًا أمنيًا لرعاياها بسبب عنف العصابات في شمال المكسيك.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت، أن القنصلية دعت المسافرين إلى "توخي مزيد من الحذر عند السفر في وحول مكسيكالي ووادي مكسيكالي والجزء الغربي من ولاية سونورا بسبب احتمال تصاعد العنف بين فصائل العصابات المتناحرة".

شرطة المكسيك المكسيك العنف واشنطن أمريكا

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