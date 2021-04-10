أردوغان لنظيره الأوكراني: ندعم وحدة أوكرانيا ونجدد التأكيد على عدم الاعتراف بضم القرم

وكالات:

أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لنظيره الأوكراني، فلاديمير فلاديمير زيلينسكي، خلال زيارة الأخيرة إسطنبول، اليوم السبت، على دعم بلاده لوحدة الأراضي الأوكرانية، مجددا تأكيده على "عدم الاعتراف بضم القرم".

وقال أردوغان، في إحاطة مع نظيره الأوكراني، اليوم السبت "جددنا التأكيد على قرارنا المبدئي بشأن عدم الاعتراف بضم القرم ونولي أهمية لوحدة الأراضي الأوكرانية وسيادتها".

وأضاف "نؤكد على ضرورة الدبلوماسية والسياسة في حل الأزمة في القرم"، مشيرا إلى "دعم عمل [منصة القرم]".

كما ناقش أردوغان مع زيلنسكي "ضرورة استمرار العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.. والشروع في مشاورات لتأسيس منصة جديدة مع أوكرانيا بصيغة 2+2 يشارك فيها وزيرا خارجية ودفاع البلدين".