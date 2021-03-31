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بايدن يكشف عن خطة بتريليوني دولار لتطوير البنى التحتية في أمريكا

10:53 م الأربعاء 31 مارس 2021
بايدن يكشف عن خطة بتريليوني دولار لتطوير البنى التحتية في أمريكا

الرئيس الأميركي جو بايدن في المكتب البيضوي

وكالات

كشف الرئيس الأمريكي جو بايدن، مساء الأربعاء عن خطة بتريليوني دولار لتطوير البنى التحتية في الولايات المتحدة.

وقال بايدن، في مؤتمر صحفي مساء الأربعاء، إنه يدعم النقابات التي بنت الطبقة الوسطى في بلاده، مضيفًا أن اقتصاد بلاده أصبح غير متوازن وحان الوقت لإصلاح هذا الوضع.

وتابع أن هناك توقعات بنمو الاقتصاد الأمريكي بأكثر من 6%.

جو بايدن الولايات المتحدة الاقتصاد الأمريكي

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