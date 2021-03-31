بايدن يكشف عن خطة بتريليوني دولار لتطوير البنى التحتية في أمريكا
وكالات
كشف الرئيس الأمريكي جو بايدن، مساء الأربعاء عن خطة بتريليوني دولار لتطوير البنى التحتية في الولايات المتحدة.
وقال بايدن، في مؤتمر صحفي مساء الأربعاء، إنه يدعم النقابات التي بنت الطبقة الوسطى في بلاده، مضيفًا أن اقتصاد بلاده أصبح غير متوازن وحان الوقت لإصلاح هذا الوضع.
وتابع أن هناك توقعات بنمو الاقتصاد الأمريكي بأكثر من 6%.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
200739
عدد المصابين
-
153630
عدد المتعافين
-
11914
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
127738868
عدد المصابين
-
102893250
عدد المتعافين
-
2795332
عدد الوفيات
إعلان