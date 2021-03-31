بايدن يكشف عن خطة بتريليوني دولار لتطوير البنى التحتية في أمريكا

وكالات

كشف الرئيس الأمريكي جو بايدن، مساء الأربعاء عن خطة بتريليوني دولار لتطوير البنى التحتية في الولايات المتحدة.

وقال بايدن، في مؤتمر صحفي مساء الأربعاء، إنه يدعم النقابات التي بنت الطبقة الوسطى في بلاده، مضيفًا أن اقتصاد بلاده أصبح غير متوازن وحان الوقت لإصلاح هذا الوضع.

وتابع أن هناك توقعات بنمو الاقتصاد الأمريكي بأكثر من 6%.