الكرملين يأمل ألا يؤثر اعتقال دبلوماسي روسي على العلاقات مع روما

موسكو - أ ش أ

قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، إن روسيا تأمل في الحفاظ على علاقات إيجابية مع إيطاليا وألا يؤثر اعتقال موظف في مكتب الملحق العسكري الروسي على العلاقات بين البلدين.

وأضاف بيسكوف، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء (تاس) الروسية، "ليس لدينا في الوقت الراهن أي معلومات عن أسباب أو ظروف هذا الاعتقال".

وتابع قائلًا "رغم ذلك، على أية حال، نأمل أن يتم الحفاظ على الطبيعة الإيجابية والبناءة للعلاقات الروسية-الإيطالية".

وأكدت السفارة الروسية في إيطاليا اليوم أنه تم اعتقال موظف في مكتب الملحق العسكري الروسي في روما وأنه يجرى التحقيق في ملابسات هذه الواقعة.

وكانت وحدة العمليات الخاصة في قوات الدرك (الكارابينييري) قد أعلنت في وقت سابق من اليوم أنها أوقفت، بتوجيه من مكتب المدعي العام في روما ، ضابطًا في البحرية الإيطالية وضابطًا في القوات المسلحة الروسية معتمد لدى سفارة بلاده في إيطاليا بتهمة التجسس.

وأفادت بأن أمر التوقيف جاء في أعقاب مداهمة اجتماع سري بين المسؤولين العسكريين أمس، وضبطهما متلبسين بعد أن "سلم الضابط الإيطالي وثائق سرية تتعلق بأمن الدولة للضابط الروسي مقابل مبلغ من المال".