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الرئاسة الفلسطينية تهنئ مصر والسيسي بعودة الملاحة في قناة السويس

09:05 م الثلاثاء 30 مارس 2021
الرئاسة الفلسطينية تهنئ مصر والسيسي بعودة الملاحة في قناة السويس

قناة السويس

فلسطين - (أ ش أ)

هنأت الرئاسة الفلسطينية، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالإنجاز الكبير بعودة الملاحة في قناة السويس بعد حل أزمة انسداد ممر القناة وتعويم السفينة العالقة.

وأكدت الرئاسة الفلسطينية، في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم الثلاثاء، وقوفها إلى جانب مصر وحقها في حماية مصالحها القومية أمام التحديات المصيرية التي تواجهها.

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