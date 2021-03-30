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البيت الأبيض يعلق على تقرير الصحة العالمية بشأن نشأة كورونا

08:03 م الثلاثاء 30 مارس 2021
البيت الأبيض يعلق على تقرير الصحة العالمية بشأن نشأة كورونا

البيت الأبيض

وكالات

‏علقت المتحدثة باسم البيت الأبيض، مساء الثلاثاء على تقرير منظمة الصحة العالمية بشأن نشأة كورونا قائلة إنه لا يلبي التطلعات ويفتقد إلى الشفافية.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي في مؤتمر صحفي مساء الثلاثاء، إن الصين لم تقدم أي معلومات تفيد في مواجهة جائحة مستقبلية، مضيفة أن الصين لم تكن شفافة ولم تتعاون في مسألة فيروس كورونا.

‏وتابعت أن الولايات المتحدة و13 دولة أخرى تعرب عن قلقها من تقييد وتأخير جهود منظمة الصحة العالمية الهادفة إلى الكشف عن مصدر فيروس كورونا.

وكان رئيس بعثة منظمة الصحة العالمية إلى مدينة ووهان الصينية بيتر بن مبارك، أكد أن البعثة لم تتعرض لأي ضغوطات فيما يخص صياغة تقريرها أو إزالة بعض الفقرات المهمة فيه.

وقال بن مبارك، في بيان اليوم الثلاثاء أوردته شبكة "سي إن إن": "بالطبع كان هناك الكثير من الاهتمام من قبل البلد المضيف للمتابعة والتأكد من أننا كنا قادرين على العمل، لم يتم الضغط علينا أبدًا لإزالة العناصر الحاسمة في تقريرنا".

وأوضح أن مهمة البعثة كانت لدراسة الأصل الحيواني لفيروس كورونا المستجد، موضحا أنه لهذا السبب لم يضم التقرير الذي قدمته البعثة تفاصيل أكثر عمقا حول تسربه معمليا.

وأضاف أن فرضية تسرب الفيروس معمليا لم تكن المفتاح أو المحور الرئيسي للدراسات التي أجرتها البعثة، لذلك لم تحظ بنفس القدر من الاهتمام والعمل الذي حظيت به الفرضيات الأخرى، كما أن البعثة لم تقل إنها احتمالية مستحيلة.

وأكد أنه في حالة الحاجة إلى مزيد من استكشاف احتمالية وقوع هذه الفرضيات أو فرضيات أخرى، فسوف تستكمل البعثة البحث فيها، معبرا عن فخره، وزملائه، بتقرير بعثتهم حول الأصول المحتملة لفيروس كورونا المستجد.

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