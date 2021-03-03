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السفير الألماني لدى ليبيا: البرلمان الليبي لديه فرصة كبيرة لجمع الشمل

12:29 م الأربعاء 03 مارس 2021
السفير الألماني لدى ليبيا: البرلمان الليبي لديه فرصة كبيرة لجمع الشمل

البرلمان الليبي

طرابلس - أ ش أ

قال السفير الألماني لدى ليبيا أوليفر أوفتشا، إن مجلس النواب الليبي لديه فرصة كبيرة لجمع الشمل ودعم رغبة الليبيين في الوحدة والمصالحة.

جاء ذلك خلال لقائه نواب من المجلس في طرابلس، اليوم الأربعاء.حسبما أفادت بوابة الوسط الليبية ، مشيرا أنه تم خلال اللقاء مناقشة عملية الانتقال السياسي الجارية، والدور الحاسم للبرلمان.

هذا المحتوى من

Asha
البرلمان الليبي طرابلس ليبيا

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