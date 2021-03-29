سينوفارم يصنع قريبا في الإمارات
ابوظبي- (بي بي سي):
أعلنت الإمارات العربية المتحدة والصين عن مشروع لإنتاج لقاح فيروس كورونا سينوفارم محليا، بحسب وسائل الإعلام الحكومية.
وقالت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية إن "مجموعة 42" الإماراتية وشركة "سي إن بي جي" الصينية أطلقتا مشروعا مشتركا لبدء أول خط لإنتاج لقاح كوفيد 19 في الإمارات العربية المتحدة".
ولم يحدد بعد متى سيبدأ الإنتاج التجاري. وقال وزير الخارجية الإماراتي ، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، إن المشروع يضيف "قيمة للجهود الدولية المبذولة في مواجهة الوباء الذي يؤثر على الحياة اليومية في جميع أنحاء العالم.
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