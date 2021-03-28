السعودية: حالات كورونا ترتفع مجددا بتسجيل 531 إصابة جديدة

الرياض- (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأحد، عن ارتفاع عدد المصابين بمرض كوفيد-19 في المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية مسجلة 531 إصابة لأول مرة منذ حوالي خمسة أشهر.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية في بيان لها، اليوم الأحد، ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المسبب لكوفيد-19 في المملكة إلى 388 ألفا و325 حالة مؤكدة.

وتم تسجيل 389 حالة تعافٍ جديدة، لترتفع الحالات الإجمالية للتعافي إلى 376947 حالة، (97% من إجمالي الإصابات المسجلة).

كما أعلنت الوزارة تسجيل 7 حالات وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات الكلي إلى 6650 حالة وفاة.

وبلغ إجمالي الحالات النشطة 4728 حالة، منها 638 حالة حرجة.

وجاءت أعلى الإصابات بين المناطق في الرياض، التي سجلت 221 إصابة، تلتها المنطقة الشرقية 105 إصابات، ثم منطقة مكة المكرمة 99 إصابة، فالمدينة المنورة 27 إصابة.