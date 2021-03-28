انقلاب ميانمار: أنباء عن إطلاق قوات الأمن النار على مجلس عزاء
رانغون- (بي بي سي):
أفادت أنباء واردة من ميانمار أن قوات الأمن أطلقت النار على أشخاص حضروا جنازة أحد الذين قتلوا أثناء احتجاجات يوم السبت ضد الانقلاب العسكري.
وقال شهود عيان لوكالة أنباء رويترز إن الحادث لم يتسبب بإصابات، لكن شخصين آخرين على الأقل قتلا بعد أن عاد المتظاهرون إلى الشوارع في تحد للجيش، الذي قتل أكثر من مئة شخص يوم السبت.
واعتبر يوم السبت من أشد الأيام دموية في البلد منذ انتزاع الجيش الحكم في انقلاب الشهر الماضي.
وفي خطوة نادرة الحدوث، أدان وزراء الدفاع في بيان مشترك، صادر عن 12 دولة من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وكوريا الجنوبية واليابان، ميانمار لاستخدام الجيش العنف ضد المدنيين العزل.
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