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رئيس السيادة السوداني يبعث برقية تعزية للسيسي في ضحايا حادث سوهاج

12:22 ص الأحد 28 مارس 2021
رئيس السيادة السوداني يبعث برقية تعزية للسيسي في ضحايا حادث سوهاج

رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبد الفتاح البرهان

السودان - (أ ش أ)

بعث الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، برقية تعزية ومواساة للرئيس عبد الفتاح السيسي، عبر فيها عن خالص تعازيه وأصدق مواساته في ضحايا حادث قطاري سوهاج.

وأعرب رئيس مجلس السيادة السوداني -في برقيته- عن أمله في أن يلهم القيادة والشعب المصري وذوي الضحايا الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بعاجل الشفاء.

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