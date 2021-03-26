رئيس الحكومة الليبية يعزي مصر في ضحايا حادث قطاري سوهاج

طرابلس - (أ ش أ):

وجّه رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، خالص التعازي للشعب المصري، في حادث تصادم قطاري محافظة سوهاج اليوم الجمعة، والذي أسفر عن وفاة وإصابة العشرات من المواطنين.

وأعرب الدبيبة وفقا لما أوردته بوابة "الوسط" الليبية عن مواساته وتعازيه للشعب المصري عامة ولأهالي ضحايا حادثة قطار سوهاج بشكل خاص.