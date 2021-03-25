أسترازينيكا: بيانات جديدة تثبت أن اللقاح فعال للغاية

لندن - (د ب أ):

قدمت شركة الأدوية البريطانية السويدية "أسترازينيكا" بيانات جديدة تقول إنها تثبت أن لقاحها المضاد لفيروس كورونا المستجد فعال للغاية.

وقالت أسترازينيكا في بيان لها صباح اليوم الخميس، إن اللقاح فعال بنسبة 76% ضد مرض كوفيد 19 المصحوب بأعراض، مستشهدةً بمزيد من البيانات المستقاة من دراستها للمرحلة الثالثة التي تضم نحو 32500 اختباراً.

وأضافت الشركة أنه بالنسبة للأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 65 عامًا، فإن نسبة الفعالية هي 85%. وهذا يعني أنه بين الأشخاص الأكبر سنا في مجموعة تم تطعيمها، كانت حالات المرض أقل بنسبة 85% عن الحالات التي حدثت في مجموعة لم تتلق التطعيم.

ومع ذلك فإن أحد الأرقام الصادرة اليوم الخميس أقل من الرقم الذي صدر عن الشركة يوم الاثنين الماضي ، حيث قالت آنذاك أن لقاحها فعال بنسبة 79% ضد كوفيد-19.