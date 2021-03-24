بعد فرز 90% من الأصوات.. معسكر نتنياهو في المقدمة بـ52 مقعدًا

وكالات

ينتظر الإسرائيليون الأربعاء النتائج النهائية للانتخابات التشريعية الرابعة خلال عامين التي يمكن أن ترجح الكفة لمصلحة أحد معسكرين يقودهما بنيامين نتانياهو أو منافسه يائير لابيد المصمم على إطاحة الرجل الذي شغل منصب رئيس الوزراء لأطول مدة في تاريخ البلاد، حسبما أفادت "فرانس برس"

وأظهرت النتائج الرسمية الأولية التي نشرت صباح الأربعاء تصدر رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتانياهو وحزبه اليميني "الليكود" نتائج الانتخابات وحصوله على أكبر عدد من الأصوات، ما يزيد فرصه في تشكيل ائتلاف يتمتع بالغالبية في الكنيست المؤلف من 120 مقعدًا.

وكان نتانياهو المستمر في منصبه منذ 12 عامًا من دون انقطاع يأمل أن تساعده الانتخابات الثلاثاء على توحيد الأحزاب اليمينية تحت قيادته بعد ثلاث انتخابات غير حاسمة منذ العام 2019.

وتقدم حزب الليكود النتائج بعد فرز 90% من الأصوات، وحصل على 30 مقعدًا، يليه "يش عتيد (هناك مستقبل) الوسطي بزعامة لابيد في المركز الثاني بنحو 17 مقعدًا.

وتشير تحليلات أجرتها هيئة الإذاعة الإسرائيلية العامة (كان)، بعد فرز حوالي 90 في المئة من الأصوات إلى أن الأحزاب الموالية لرئيس الوزراء ستحجز 52 مقعدًا في البرلمان في مقابل 56 للمعارضة التي يسعى رؤسائها إلى الإطاحة بحكمه الطويل.

ولا تمنح هذه النتائج المعسكرين المقاعد الـ 61 اللازمة لتشكيل حكومة، بل تجعلهما يبحثان عن المزيد من التحالفات.