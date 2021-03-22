أكثر الكلمات إنتشاراً

عيد الأم الأم المثالية مبادرة التمويل العقاري إلغاء نظام الكفيل حريق مصنع العبور متحرش المعادي لقاح كورونا الطقس الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية فيروس كورونا الشهر العقاري

البيت الأبيض: بايدن يؤكد ضرورة إصلاح القوانين في مواجهة العنصرية

07:23 ص الإثنين 22 مارس 2021
البيت الأبيض: بايدن يؤكد ضرورة إصلاح القوانين في مواجهة العنصرية

جو بايدن

واشنطن - (أ ش أ):

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن ضرورة إصلاح القوانين من أجل القضاء على التمييز العنصري.

واعترف بايدن في بيان صدر بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على التمييز العنصري، ونشره البيت الأبيض على موقعه الالكتروني اليوم الإثنين- بأن "العنصرية المنهجية وتفوق العرق الأبيض هي سموم قبيحة لطالما ابتليت بها الولايات المتحدة".

وشدد الرئيس الأمريكي على أن العنصرية وكراهية الأجانب مشكلتان عالميتان أيضًا، لكنه دعا على وجه التحديد إلى إصلاحات داخلية، قائلا إنما هذه المشاكل هي قضايا بشرية نحتاج جميعًا إلى التعرف عليها وتسميتها وإيقافها.

وأضاف بايدن: "يجب أن نغير القوانين التي تمكّن التمييز في بلدنا"، مضيفًا أن إدارته "لن تتردد في الانخراط في العمل الجاد لمواجهة إرث العبودية المدمر وتغيير معاملتنا للأمريكيين الأصليين أو من القيام بالعمل اليومي للتصدي للعنصرية المنهجية والعنف ضد أصحاب البشرة السمراء والسكان الأصليين واللاتينيين والأمريكيين الآسيويين وجزر المحيط الهادئ والمجتمعات الأخرى الملونة".

وأكد الرئيس الأمريكي "ضرورة أن يسعي الجميع جاهدا للقضاء على أوجه عدم المساواة في سياساتنا وإزالة الحواجز التي تحول دون المشاركة الكاملة في مجتمعاتنا والدفع نحو عمليات مفتوحة وشاملة تحترم جميع الناس في كل مكان".

وأشار بايدن إلى أنه وقع في أول يوم له في منصبه على أمر رئاسي يؤسس نهجًا حكوميًا كاملاً للإنصاف والعدالة العرقية.

واختتم الرئيس الأمريكي تصريحاته بالتأكيد على أنه لا يمكن أن يكون للكراهية ملاذا آمنا في الولايات المتحدة بل ولا ينبغي أن يكون لها ملاذا في أي مكان في العالم ويجب أن نتحد معا لإيقافها.

هذا المحتوى من

جو بايدن العنصرية البيت الأبيض

الخبر التالى:

جونز هوبكنز : إجمالي إصابات كورونا حول العالم يبلغ 123 مليونا و160 ألفا و171 حالة
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 195418

    عدد المصابين

  • 149934

    عدد المتعافين

  • 11598

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 123402402

    عدد المصابين

  • 99357187

    عدد المتعافين

  • 2720955

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:كورونا في 24 ساعة| ذروة كورونا والسيسي يحذر من الموجة الثالثة.. وظهور أعراض جديدة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا