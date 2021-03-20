أكثر الكلمات إنتشاراً

عيد الأم الأم المثالية مبادرة التمويل العقاري إلغاء نظام الكفيل حريق مصنع العبور متحرش المعادي لقاح كورونا الطقس الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية فيروس كورونا الشهر العقاري

نتنياهو: إبرام 4 اتفاقات سلام جديدة بين أولوياتي بعد الانتخابات

09:21 م السبت 20 مارس 2021
نتنياهو: إبرام 4 اتفاقات سلام جديدة بين أولوياتي بعد الانتخابات

بنيامين نتنياهو

وكالات:

أوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن منع إيران من الحصول على سلاح نووي، وإبرام 4 اتفاقات سلام جديدة من بين أولوياته بعد الانتخابات المرتقبة.

ونقلت قناة الشرق، عن تصريحات نتنياهو "للقناة 13" الإسرائيلية، تأكيده أن "منع إيران من الحصول على سلاح نووي وإبرام 4 اتفاقات سلام جديدة من بين أولوياتي بعد الانتخابات".

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس، أكد منذ أيام، أن بلاده تعمل على إقامة تحالف أمني مع دول خليجية ضد إيران.

جاء ذلك خلال تفقده قوات "فرقة غزة" التابعة للقيادة الجنوبية للجيش الإسرائيلي المنتشرة على حدود القطاع، بحسب قناة "كان" الرسمية.

وأضاف جانتس: "نعمل على إقامة تحالف أمني إقليمي مع دول الخليج التي لها نفس نهجنا فيما يتعلق بإيران"، دون تفاصيل عن تلك الدول.

بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي اتفاقات سلام إسرائيل

الخبر التالى:

المجلس الانتقالي الجنوبي باليمن يؤكد دعمه لدعوة استئناف تنفيذ اتفاق الرياض
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 194127

    عدد المصابين

  • 149256

    عدد المتعافين

  • 11512

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 122377032

    عدد المصابين

  • 98680437

    عدد المتعافين

  • 2703255

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:طقس بارد ليلًا.. الأرصاد: انخفاض الحرارة 8 درجات بداية من هذا اليوم

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا