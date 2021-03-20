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تركيا تنسحب من معاهدة بشأن منع العنف ضد المرأة

07:03 م السبت 20 مارس 2021
تركيا تنسحب من معاهدة بشأن منع العنف ضد المرأة

ارشيفيه

إسطنبول - (د ب أ)

انسحبت تركيا من اتفاقية إسطنبول، وهي معاهدة لمجلس أوروبا تهدف إلى منع العنف والعنف الأسري ضد المرأة، بحسب مرسوم نشرته الجريدة الرسمية، اليوم السبت.

وأدت مناقشة المعاهدة، التي وقعتها 45 دولة مع الاتحاد الأوروبي عام 2011 في إسطنبول إلى انقسام بين حزب العدالة والتنمية الحاكم والبلاد العام الماضي، حيث قال المحافظون إنها تقوض القيم التقليدية وهيكل الأسرة، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

ونزل المتظاهرون إلى الشوارع في جميع أنحاء البلاد لإظهار أن المعاهدة يجب أن يتم تعزيزها من خلال التغييرات التشريعية ويجب تنفيذها بشكل صارم.

وانتقد زعماء المعارضة القرار عبر موقع تويتر، حيث دعا رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كليتشدار أوغلو النساء إلى الدفاع عن حقوقهن.

تركيا العنف ضد المرأة اتفاقية إسطنبول العنف الأسري الاتحاد الأوروبي

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