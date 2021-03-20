أكثر الكلمات إنتشاراً

عيد الأم الأم المثالية مبادرة التمويل العقاري إلغاء نظام الكفيل حريق مصنع العبور متحرش المعادي لقاح كورونا الطقس الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية فيروس كورونا الشهر العقاري

إغلاق مقر إقامة ترامب في فلوريدا بسبب "تفشي" كورونا

04:59 م السبت 20 مارس 2021
إغلاق مقر إقامة ترامب في فلوريدا بسبب "تفشي" كورونا

دونالد ترامب

واشنطن- (بي بي سي):

أغلق المقر الرئيسي لدونالد ترامب، في فلوريدا، جزئيًا بعد أن ثبتت إصابة عدد من الموظفين بكوفيد-١٩، وفقًا لما ذكرته وسائل إعلام أمريكية.

ومنتجع (مار إيه لوجو) بفلوريدا هو بمثابة المقر الرسمي للرئيس السابق منذ أن ترك منصبه في يناير الماضي.

وقال المنتجع في بيان إنه تم إغلاق نادي الشاطئ وغرفة الطعام، لكن لم يحدد عدد الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس.

كان ترامب أصيب بفيروس كورونا في أكتوبر الماضي، وتلقى التطعيم في يناير.

وفي وقت تشخيصه، أدخل ترامب إلى المستشفى لعدة أيام.

هذا المحتوى من

دونالد ترامب واشنطن فلوريدا فيروس كورونا

الخبر التالى:

مسيرة مؤيدة للرئيس التونسي في العاصمة تطالب بحل البرلمان
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 194127

    عدد المصابين

  • 149256

    عدد المتعافين

  • 11512

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 122377032

    عدد المصابين

  • 98680437

    عدد المتعافين

  • 2703255

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:السودان يعلن اتخاذ إجراءات وقائية للتعامل مع تداعيات ملء سد النهضة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا