إغلاق مقر إقامة ترامب في فلوريدا بسبب "تفشي" كورونا
واشنطن- (بي بي سي):
أغلق المقر الرئيسي لدونالد ترامب، في فلوريدا، جزئيًا بعد أن ثبتت إصابة عدد من الموظفين بكوفيد-١٩، وفقًا لما ذكرته وسائل إعلام أمريكية.
ومنتجع (مار إيه لوجو) بفلوريدا هو بمثابة المقر الرسمي للرئيس السابق منذ أن ترك منصبه في يناير الماضي.
وقال المنتجع في بيان إنه تم إغلاق نادي الشاطئ وغرفة الطعام، لكن لم يحدد عدد الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس.
كان ترامب أصيب بفيروس كورونا في أكتوبر الماضي، وتلقى التطعيم في يناير.
وفي وقت تشخيصه، أدخل ترامب إلى المستشفى لعدة أيام.
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