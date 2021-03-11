أكثر الكلمات إنتشاراً

حريق مصنع العبور حادث أسيوط الغربي متحرش المعادي الضريبة العقارية لقاح كورونا الطقس الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية فيروس كورونا الشهر العقاري

تركيا تسجل 63 وفاة و14 ألف إصابة جديدة بكورونا

10:26 م الخميس 11 مارس 2021
تركيا تسجل 63 وفاة و14 ألف إصابة جديدة بكورونا

سجلت تركيا 63 وفاة و14 ألفًا و46 إصابة جديدة بفيرو

أنقرة - (د ب ا):

سجلت تركيا 63 وفاة و14 ألفًا و46 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة.

وحسب بيانات وزارة الصحة الصادرة اليوم الخميس، ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 29 ألفا و290،بحسب وكالة الأناضول للأنباء التركية.

واشارت البيانات إلى أن حصيلة الإصابات بكورونا في تركيا وصلت إلى مليونين و835 ألفا و989.

واظهرت البيانات ان حصيلة المتعافين ارتفعت إلى مليونين و659 ألفا و93 بعد تسجيل 9231 حالة شفاء جديدة.

تركيا فيروس كورونا

الخبر التالى:

بايدن يعرب عن قلقه من تطور الأوضاع في إقليم تيجراي بإثيوبيا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 188361

    عدد المصابين

  • 145418

    عدد المتعافين

  • 11128

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 118096425

    عدد المصابين

  • 93721102

    عدد المتعافين

  • 2619861

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الأرصاد توجه تحذيرا للمواطنين بشأن طقس الجمعة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا