تركيا تسجل 63 وفاة و14 ألف إصابة جديدة بكورونا

سجلت تركيا 63 وفاة و14 ألفًا و46 إصابة جديدة بفيرو

أنقرة - (د ب ا):

سجلت تركيا 63 وفاة و14 ألفًا و46 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة.

وحسب بيانات وزارة الصحة الصادرة اليوم الخميس، ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 29 ألفا و290،بحسب وكالة الأناضول للأنباء التركية.

واشارت البيانات إلى أن حصيلة الإصابات بكورونا في تركيا وصلت إلى مليونين و835 ألفا و989.

واظهرت البيانات ان حصيلة المتعافين ارتفعت إلى مليونين و659 ألفا و93 بعد تسجيل 9231 حالة شفاء جديدة.