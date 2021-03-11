"التعاون الإسلامي" ترحب بنيل الحكومة الليبية الجديدة ثقة مجلس النواب
الرياض- أ ش أ:
رحبت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بنيل حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا برئاسة عبدالحميد الدبيبة، ثقة مجلس النواب.
وقدم الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين - وفقا لما أوردت وكالة الأنباء السعودية - التهنئة للحكومة الجديدة وللشعب الليبي، معبراً عن الأمل في أن تمهد هذه الخطوة المهمة الطريق لخطوات أخرى نحو المصالحة وإرساء دعائم السلام والأمن والاستقرار والتنمية في ربوع ليبيا.
وجدد العثيمين بهذه المناسبة دعم منظمة التعاون الإسلامي التام ووقوفها مع ليبيا في هذه المرحلة التاريخية الدقيقة.
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