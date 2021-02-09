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يأويان 25 ألف نازح.. إثيوبيا تقرر إغلاق مخيمين للاجئين في إقليم تيجراي

08:21 م الثلاثاء 09 فبراير 2021
يأويان 25 ألف نازح.. إثيوبيا تقرر إغلاق مخيمين للاجئين في إقليم تيجراي

أرشيفية

أديس أبابا - (د ب أ)

قال مسؤول اليوم الثلاثاء، إن السلطات الإثيوبية ستغلق مخيمين للنازحين في إقليم تيجراي الشمالي المضطرب.

وصرح رئيس الوكالة الإثيوبية لشؤون اللاجئين والعائدين، تيسفاي جوبيزاي، للصحفيين خلال مؤتمر صحفي، بأنه سيتم إغلاق مخيمي هيتساس وشيميلبا للاجئين بسبب مواقعهما الجغرافية الصعبة.

وقال المسؤول: "شيميلبا قريب جدًا من الحدود الإريترية وهيتساس يقع داخل صحراء غير صالحة للسكن".

ولم يقدم تسفاي جدولاً زمنيًا لإغلاق المخيمين التي يقدر أنهما يأويان حوالي 25 ألف نازح.

يأتي هذا الإعلان بعد أيام قليلة من إعلان الولايات المتحدة وأوروبا عن مخاوفهما بشأن الأزمة الإنسانية في إقليم تيجراي، وحثتا على وصول المساعدات الإنسانية على الفور.

اثيوبيا اللاجئين تيجراي

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