تقارير بشأن تنظيم السلطات الروسية مظاهرات مؤيدة لبوتين

موسكو - (د ب أ)

تتزايد التقارير التي تفيد بأن السلطات الروسية تنظم مظاهرات تضامن مع الرئيس فلاديمير بوتين، وظهر في آخر هذه المظاهرات أشخاص في مدينة فولجوجراد يشكون من استدراجهم للمشاركة إلى مسيرة مؤيدة لبوتين بحجة تصوير فيديو موسيقي.

وذكرت بوابة إخبارية إقليمية أن العديد من الأشخاص حضروا الفعالية التي أقيمت الأسبوع الماضي معتقدين أنهم سيكونون مجاميع كومبارس في فيديو وطني لفرقة "لوبه" ذات الشعبية. وكان يتم مطالبتهم بالتلويح بالكشافات وهم يسيرون.

ونشر عضو في البرلمان الإقليمي في فولجوجراد مقطع فيديو لهذه الفعالية عبر تطبيق إنستجرام لاحقا، تظهر فيه أغنية لفرقة لوبه، ويحمل التعليق: "فلاديمير بوتين نحن خلفك بكل قلوبنا وأرواحنا". وقالت التقارير إن إدارة التعليم دعت على وجه التحديد المعلمين والأطباء وغيرهم من الموظفين العموميين للمشاركة.

وشهدت واقعة مماثلة شكوى طلاب من موسكو وبلجورود من استغلالهم في دعاية ترويجية لبوتين ونشرها سياسيون لاحقا دون علمهم. وتشتبه بوابة "زناك" الإخبارية المستقلة في أن حزب روسيا الموحدة المدعوم من الكرملين يقف وراء هذه الخطوات.