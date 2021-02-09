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أوكرانيا ترحب بالقرار الأمريكي بالعودة للمشاركة في مجلس حقوق الإنسان

04:36 م الثلاثاء 09 فبراير 2021
أوكرانيا ترحب بالقرار الأمريكي بالعودة للمشاركة في مجلس حقوق الإنسان

وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا

كييف - أ ش أ

رحبت أوكرانيا بقرار الولايات المتحدة بشأن إعادة مشاركتها في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

وكتب وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا - في تغريدة له على موقع "تويتر" للتدوينات القصيرة - "إن أوكرانيا ترحب بقرار الولايات المتحدة بشأن إعادة مشاركتها في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وباعتبار أوكرانيا عضو في المجلس فإنها تتطلع إلى العمل بشكل وثيق مع الولايات المتحدة لتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان والمساواة في جميع أنحاء العالم"، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية.

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قد أعلن يوم أمس الإثنين قرار عودة الولايات المتحدة إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة كـ"مراقب" بعد مغادرتها في يونيو 2018.

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دميترو كوليبا أوكرانيا حقوق الإنسان واشنطن

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