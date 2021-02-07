عشرات المفقودين وفيضانات بعد تحطم سد "أوتارخاند" في الهند

نيودلهي - (بي بي سي)

أسفر اصطدام كتلة جليدية ضخمة من جبال الهيمالايا بسد عن تحطمه متسببا في فيضان هائل في شمال الهند.

وأدى تحطم السد إلى جريان المياه عبر واد في إقليم أوتارخاند.

وأجلي السكان عن عدد من القرى، لكن مسؤولين حذروا من احتمال مقتل 150 شخصا.

وظهر في لقطات فيديو نشرت في سائل التواصل الاجتماعي تدفق مياه الفيضانات وتسببها بأضرار على نطاق واسع.

"تدفقت المياه بسرعة ولم يتسن إخطار الناس" ، كما قال سانجاي سينغ رانا الذي يقطن على مقربة من نهر دولي غانغا لوكالة أنباء رويترز.

وأضاف "أحسست أن المياه ستجرفنا".

وعثر على ثلاث جثث على الأقل وسجل 150 مفقودا ، حسب ما صرح متحدث باسم الشرطة لوكالة أنباء فرانس برس وأضاف أن "16 أو 17 شخصا قد علقوا داخل نفق".

ويخشى من مقتل أكثر من 50 شخصا كانوا يعملون في منطقة السد المعروف باسم مشروع ريشيغانعا لتوليد الكهرباء، حسب ما قال مفتش الشرطة أشوك كمار الذي أكد أن بعض العمال قد أنقذوا.

وقال رئيس الوزراء ناريندرا مودي إنه يراقب الوضع عن كثب، وأضاف على تويتر "تصلي الأمة من أجل سلامة الجميع".

ووضع سلاح الجو الهندي في حالة تأهب من أجل تقديم المساعدة في عمليات الإنقاذ، حسب ما صرحت الحكومة.

وتقوم طواقم الإنقاذ بإجلاء الناس من عشرات القرى ، في الوقت الذي تقوم فرق أخرى بمحاولة إنقاذ العالقين في النفق.

" بلغ ارتفاع مستوى المياه في النهر مترا واحدا فوق المستوى المعتاد ، لكن تدفق المياه بدأ بالتناقص" حسب ما قال رئيس وزراء إقليم أوتاراخاند الأحد.

ووضعت مناطق في إقليم أوتار براديش المجاور في حالة الاستعداد لاحتمال حدةث الفيضان هناك.

يذكر إن إقليم أوتاراخاند عرضة للفيضانات، ويعتقد أن 6 آلاف شخص قد قتلوا هناك عام 2013 عقب هطول أشد الأمطار تدميرا على مدى عقود.