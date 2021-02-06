دعوات للتظاهر في تونس في ذكرى شكري بلعيد

تونس- (بي بي سي):

دعت أحزاب يسارية ومنظمات في تونس للتظاهر وسط العاصمة، السبت، لإحياء ذكرى اغتيال السياسي، شكري بلعيد، والاحتجاج على ما تصفه بالتصدي الأمني العنيف للتحركات الاحتجاجية.

واغتيل بلعيد في 6 فبراير في عام 2013، مما دفع برئيس الحكومة، حمادي الجبالي، إلى تقديم استقالته. ورغم تبني ما يعرف بتنظيم الدولة عملية الاغتيال، نهاية عام 2014.

ولا تزال هيئة الدفاع عن عائلة بلعيد تتهم حركة النهضة بالضلوع في الحادثة وهو ما ينفيه الحزب الإسلامي.