رئيس وزراء باكستان: ملتزمون بتوسيع العلاقات مع مصر في مختلف المجالات



باكستان - (أ ش أ)

أكد رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، التزام حكومته بتوسيع العلاقات الباكستانية المصرية في مختلف المجالات.

ونقلت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية عن خان إشارته، في تصريح خلال لقائه، اليوم الأربعاء، سفير مصري لدى باكستان السفير طارق محمد دحروج، إلى أن مجالات التعاون تشمل تبادل الوفود رفيعة المستوى والتعاون التجاري والاقتصادي، بالإضافة إلى التعليم والثقافة.