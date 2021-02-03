أكثر الكلمات إنتشاراً

حريق الدائري مونديال الأندية انقلاب ميانمار لقاح كورونا الطقس الدوري المصري فيروس كورونا تصفية الحديد والصلب

رئيس وزراء باكستان: ملتزمون بتوسيع العلاقات مع مصر في مختلف المجالات

07:26 م الأربعاء 03 فبراير 2021
رئيس وزراء باكستان: ملتزمون بتوسيع العلاقات مع مصر في مختلف المجالات

عمران خان


باكستان - (أ ش أ)

أكد رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، التزام حكومته بتوسيع العلاقات الباكستانية المصرية في مختلف المجالات.
ونقلت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية عن خان إشارته، في تصريح خلال لقائه، اليوم الأربعاء، سفير مصري لدى باكستان السفير طارق محمد دحروج، إلى أن مجالات التعاون تشمل تبادل الوفود رفيعة المستوى والتعاون التجاري والاقتصادي، بالإضافة إلى التعليم والثقافة.

هذا المحتوى من

باكستان مصر عمران خان

الخبر التالى:

حبس ضابط بالداخلية الكويتية لمدة ٣ سنوات هدد مصريين بالكويت

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 167013

    عدد المصابين

  • 130514

    عدد المتعافين

  • 9407

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 103875920

    عدد المصابين

  • 75581222

    عدد المتعافين

  • 2246215

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:السكة الحديد تكشف تفاصيل حادث قطار "القاهرة - أسوان" بالقوصية

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا