رئيس وزراء السودان يؤكد الحرص على تعزيز الشراكة مع برنامج الغذاء العالمي

السودان - (أ ش أ)

أكد رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، حرص الحكومة الانتقالية على تعزيز أطر الشراكة مع برنامج الغذاء العالمي.

والتقى حمدوك اليوم الثلاثاء، مع المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي ديفيد بيزلي، بحضور مستشارة رئيس الوزراء للتعاون الدولي الدكتورة عائشة البرير.

وأشاد رئيس الوزراء بجهود برنامج الغذاء العالمي تجاه السودان، والتي ساهمت في عودته للمجتمع الدولي، مشيدا بدور البرنامج في تقديم العون والمساعدة لمناطق البلاد التي تأثرت بالحرب والنزاع.

من جانبه، هنأ بيزلي رئيس الوزراء على رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، باعتبارها خطوة تيسر من عمل البرنامج بالسودان.

وأكد المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي، استعداد البرنامج لتقديم أية مساعدة يطلبها السودان لضمان استقرار الفترة الانتقالية ومساعدته في اجتياز هذه المرحلة الصعبة من عملية الإصلاح الاقتصادي الشامل وتخفيف تأثيراتها على المواطنين.

وبحث اللقاء تعزيز أطر الشراكة بين حكومة السودان وبرنامج الغذاء العالمي والمشاريع القائمة والمستقبلية المشتركة بين الجانبين.