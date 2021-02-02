حالة غير مسبوقة.. إصابة شخصين بـ"سلالتين مختلفتين" من كورونا بالبرازيل

كتبت- رنا أسامة:

في واقعة غير مسبوقة أثارت حيرة ومخاوف الأطباء، اكتشف باحثون في جنوب البرازيل إصابة مرضى بسلالتين مختلفتين من كوفيد 19 في آنٍ واحد، بما يعكس مخاوف بشأن العدد المتزايد من متغيرات كورونا المُستجد في ثاني أكثر دول العالم تسجيلًا للوفيات جراء الفيروس.

قال الباحثون، الذين نشروا النتائج التي خلصوا إليها إليها الأربعاء الماضي على موقع medRxiv الطبي ولم تُنشر بعد في مجلة علمية أو تخضع لمراجعة النظراء، إن دراستهم ستكون الأولى في العالم لتأكيد الإصابة المزدوجة بسلالتين مختلفتين من كورونا، بحسب "رويترز".

ووفق الدراسة، أُصيب مريضان، وهما في الثلاثينيات من العمر، في أواخر نوفمبر بمتغير (بي 2) أو P.2 من الفيروس التاجي الذي تم تحديده في ريو جراندي دو سول، والمعروف أيضًا باسم متغير B.1.1.28.

وفي الوقت ذاته، ثبتت إصابتهما بمتغير ثانٍ من الفيروس وهو (بي 1) أو P.1 المعروف أيضًا باسم B.1.91، والذي تم رصده لأول مرة في السويد.

وبحسب ما ورد، ظهرت أعراض خفيفة على المريضين، ممثلة في سعال جاف للحالة الأولى، وسعال والتهاب في الحلق وصداع للثانية. لم يحتاجا دخول المستشفى.

وتوصل الباحثون من جامعة "فيفيل" بولاية ريو جراندي دو سول، جنوبي البرازيل، إلى هذه النتائج، بعد إجراء دراسة على 90 مريضًا بكوفيد 19.

وأبدى الباحث الرئيسي في الدراسة فرناندو سبيلكي، مخاوفه من أن يؤدي هذا النوع من العدوى إلى إحداث المزيد من الطفرات على الفيروس بسرعة.

وقال سبيلكي، عالم الفيروسات في جامعة "فيفيل" في تصريحات نقلتها "رويترز": "يمكن أن تولد هذه العدوى المشتركة مجموعات أخرى (من الفيروس)، وتنتج طفرات جديدة بسرعة أكبر مما كان يحدث".

وأضاف: "سيكون مسارًا تطوريًا آخر للفيروس".

وتمر البرازيل حاليًا بمنتصف الموجة الثانية من كوفيد 19 مع أكثر من ألف وفاة يوميًا. ومنذ ظهور الجائحة في البلاد، أصيب أكثر من 9 ملايين شخص بفيروس كورونا إجمالا، فيما توفي بالمرض ما يزيد على 225 ألفا.

وظهرت سلالتان مختلفتان على الأقل من كورونا في البلد الأمريكي الجنوبي، ويعتقد الخبراء أن ذلك سببه العدد الكبير من الإصابات هناك.

وقبل أسبوعين، أطلقت البرازيل البالغ عدد سكانها 212 مليون نسمة، حملة التلقيح ضد كورونا بعد أسابيع من إطلاقها في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وتشمل حملة التلقيح حتى الآن ستة ملايين جرعة من لقاح كورونافاك الذي يصنعه مخبر سينوفاك الصيني، ومليوني جرعة من لقاح أسترازينيكا-أكسفورد وصلت بشكل متأخر من الهند حيث يتم تصنيعه.