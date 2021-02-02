اعتقال شبكة جنوب نواكشوط لتهريب المهاجرين الى أوروبا
نواكشوط - (أ ش أ):
اعتقلت الشرطة الموريتانية أفراد شبكة من المهربين تعمل على تهريب المهاجرين إلى الأراضي الأوروبية.
ونقلت صحيفة الصحراء الموريتانية صباح اليوم الثلاثاء عن بيان للشرطة ان الشبكة ألقي القبض عليها في منطقة السبخة جنوب العاصمة نواكشوط.
وأوضح البيان أن هذه العملية تمت على إثر تحريات أسفرت عن تحديد هويات وأماكن أغلب افراد هذه الشبكة.
واعترضت الشرطة أمس الأول في شواطئ نواذيبو شمال موريتانيا قاربا يقل اثنين وستين مهاجرا سريا، كانت الشبكة تعمل على تهريبهم.
وتقيم موريتانيا واسبانيا تنسيقا في مواجهة المهاجرين الذين غالبا ما ينطلقون من شواطئ موريتانيا والسنغال في طريقهم الى جزر الكناري الاسبانية القريبة جغرافيا من شواطئ نواذيبو الموريتانية.
هذا المحتوى من
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
166492
عدد المصابين
-
130107
عدد المتعافين
-
9360
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
103066730
عدد المصابين
-
74683577
عدد المتعافين
-
2226548
عدد الوفيات
إعلان