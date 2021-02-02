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اعتقال شبكة جنوب نواكشوط لتهريب المهاجرين الى أوروبا

05:18 ص الثلاثاء 02 فبراير 2021
اعتقال شبكة جنوب نواكشوط لتهريب المهاجرين الى أوروبا

الشرطة الموريتانية

نواكشوط - (أ ش أ):
اعتقلت الشرطة الموريتانية أفراد شبكة من المهربين تعمل على تهريب المهاجرين إلى الأراضي الأوروبية.
ونقلت صحيفة الصحراء الموريتانية صباح اليوم الثلاثاء عن بيان للشرطة ان الشبكة ألقي القبض عليها في منطقة السبخة جنوب العاصمة نواكشوط.
وأوضح البيان أن هذه العملية تمت على إثر تحريات أسفرت عن تحديد هويات وأماكن أغلب افراد هذه الشبكة.
واعترضت الشرطة أمس الأول في شواطئ نواذيبو شمال موريتانيا قاربا يقل اثنين وستين مهاجرا سريا، كانت الشبكة تعمل على تهريبهم.
وتقيم موريتانيا واسبانيا تنسيقا في مواجهة المهاجرين الذين غالبا ما ينطلقون من شواطئ موريتانيا والسنغال في طريقهم الى جزر الكناري الاسبانية القريبة جغرافيا من شواطئ نواذيبو الموريتانية.

هذا المحتوى من

Asha
الشرطة الموريتانية نواكشوط المهاجرين أوروبا

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